Российский завод Toyota начнет сокращать работников с ноября

19 окт. 20:45

ООО "Тойота Мотор" (российское подразделение Toyota Motor Corporation) начнет сокращать сотрудников завода в Санкт-Петербурге в ноябре-декабре. Об этом сообщил вице-губернатор города Валерий Москаленко в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет об организационно-штатных мероприятиях.

"Сотрудники, увольняющиеся по соглашению сторон, получат значительные компенсационные выплаты и сохранят ДМС на протяжении года после увольнения", - пояснил чиновник.

Компания также компенсирует расходы на обучение или переобучение работников.