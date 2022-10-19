Ростуризм: Крым и Кубань продолжают принимать туристов в обычном режиме

19 окт. 20:05

Вся туристическая инфраструктура Крыма и Краснодарского края работает в обычном режиме, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Получаю много вопросов по поводу туристических поездок в наши популярные южные регионы – Крым и Краснодарский край. На текущий момент никаких ограничений на туризм в Крыму и Краснодарском крае не вводилось. Вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме", - написала она в своем канале в Telegram.

Она заверила, что туристам, которые сейчас на отдыхе, можно в плановом режиме продолжать отпуск. "Если вы только планируете поездку в эти регионы – то на текущий момент никаких новых ограничений на поездки в Крым и Краснодарский край нет", - уточнила Догузова.