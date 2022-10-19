Оператор "Турецкого потока" подтвердил продление экспортной лицензии

19 окт. 20:03

Компания South Stream Transport B.V., оператор газопровода "Турецкий поток", получила от властей Нидерландов уведомление о продлении экспортной лицензии, об этом сообщает ее пресс-служба.

Ранее сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Нидерланды вернули экспортную лицензию South Stream Transport B.V.

"В понедельник, 17 октября 2022 года, компания South Stream Transport B.V. получила уведомление от властей Нидерландов о продлении экспортной лицензии", - цитирует сообщение оператора РИА Новости.

Лицензия отменяет запреты, содержащиеся в пунктах 1 и 2 статьи 3 постановления ЕС 833/2014: согласно им, запрещается поставка товаров и предоставление услуг, в том числе технической поддержки и обслуживания, в РФ, в том числе в ее исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе.

Напомним, ранее оператор "Турецкого потока" сообщил, что новые санкции ЕС от 18 сентября стали причиной досрочного отзыва экспортной лицензии у компании.