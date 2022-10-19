Общая задолженность по зарплате в России выросла на 11%

19 окт. 19:48

Суммарная задолженность по заработной плате в России за сентябрь увеличилась на 97,4 млн рублей, или на 11,5%, на 1 октября она достигла 942,4 млн рублей. Такое сообщение распространил Росстат.

Из общей суммы невыплаченной зарплаты на долги, возникшие в текущем году, приходится 465,1 млн рублей (49,4%), в прошлом году - 131,4 млн рублей (13,9%), в 2020 году и ранее - 345,9 млн рублей (36,7%).

Выплату зарплаты на 1 октября задерживают для менее 1% работников проверенных организаций.

Больше всего работников, которым не выплатили вовремя заработанное, в обрабатывающих производствах - 41,6%; строительстве - 13,2%; сельском хозяйстве, охоте и лесозаготовках - 9,5%.