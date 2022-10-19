Дагестан запустит модный проект "Красная дорожка"

19 окт. 19:41

Модный проект "Красная дорожка", в рамках которого дизайнеры из России и ближнего зарубежья смогут показать свои коллекции, стартует в Дагестане в конце года, рассказала председатель комиссии по вопросам экономического развития исполнения федеральных и республиканских программ и проектов общественной палаты РД, член "Союза дизайнеров России" Минажат Гасанова на Международном форуме "Содружество моды" в Петербурге.

По ее словам, проект предполагает интеграцию народных и художественных промыслов в современные тренды.

"Для наших дизайнеров необходима своя собственная российская "Красная дорожка", без пиар-механизма дизайнерам невозможно создать бренд, такие мероприятия помогают поднять престижность бренда и сделать его более узнаваемым", - цитирует Гасанову ТАСС.

Она отметила, что домом для фэшн-проекта станет Дагестан, а затем он побывает по всей России, в том числе в Саранске, Татарстане, Москве, Ставрополе и прочих городах.