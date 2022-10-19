В России зарегистрирован препарат для лечения ковида "Амбервин"

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало новый препарат для лечения коронавирусной инфекции "Амбервин", следует из реестра ведомства.
Международное непатентованное наименование препарата - тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат.
Препарат показано применять для лечения коронавируса среднетяжелого течения в составе комплексной терапии вирусного поражения легких.
Применять препарат можно внутримышечно и через ингаляции. "Амбервин" является разработкой компании "Промомед".