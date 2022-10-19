Евросоюз расширяет санкции против Ирана

19 окт. 19:29

Страны ЕС вводят новые санкции в отношении Ирана в связи с якобы оказываемой Тегераном Москве поддержкой при проведении специальной военной операции на Украине.

Агентство DPA, со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе сообщает, что новые санкции направлены против лиц и организаций, которые якобы причастны к разработке и поставке иранских беспилотников в Россию. Под санкции, в частности, попадут пять человек и три организации. Вероятно, ЕС введен для них запрет на въезд и заморозит активы.

Новые ограничения еще должны быть официально утверждены путем письменной процедуры в столицах стран Евросоюза, это будет сделано к утру четверга. Санкции вступят в силу после публикации соответствующего документа в "Официальном журнале ЕС".

Накануне Reuters сообщал, что в ЕС предварительно согласованы санкции в отношении восьми физических и юридических лиц Ирана.