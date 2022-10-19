Египет или Индия: с кем Турция помирится быстрее?

В последние годы Турция придерживается политики "ноль проблем с соседями", направленной на разрядку напряженности и деэскалацию региональных конфликтов, для достижения своих политических, экономических и стратегических интересов. В этом году процесс пошел активнее, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган взялся за улучшение отношений с Арменией, Израилем, Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом. С кем-то более, с кем-то менее успешно, но главное - дипломатическая работа продолжается.

Что касается налаживания отношений с Египтом, то кроме экономического сотрудничества, оно может положительно сказаться, как на урегулировании ситуации в Палестине, так и во всем арабском мире, Восточном Средиземноморье и Африке. С тех пор как в 2013 году Анкара и Каир разорвали дипломатические отношения после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси, за исключением коротких встреч между главами МИД, настоящего прогресса в нормализации не наблюдалось до 2021 года. В прошлом году турецкая делегация совершила первый с 2013 года официальный визит в Египет, а потом и египетская делегация отправилась в Анкару. С обеих сторон начали признавать необходимость перезагрузки и улучшения двусторонних отношений. Сейчас контакты продолжаются на уровне министров, работающих в сферах политики, экономики и торговли. Как сообщил Эрдоган, в Турции надеются, что смогут наилучшим образом перевести отношения между странами на самый высокий уровень, потому что народ Египта - их брат.

Несмотря на продолжающуюся политическую напряженность между Египтом и Турцией, экономические и торговые связи за последние несколько лет значительно укрепились. Турция активно инвестирует в египетскую экономику. Между Анкарой и Каиром до сих пор действует соглашение о свободной торговле, вступившее в силу еще в 2007 году. Его заключение привело к увеличению объема торговли между двумя странами с $4,42 млрд до $11,14 млрд в период с 2007 по 2020 год. Также Египет и Турция строят общие планы в энергетическом секторе, особенно в области добычи и экспорта природного газа в Восточном Средиземноморье. К слову, Египет уже экспортирует в Турцию большое количество СПГ. Но некоторые вопросы пока остаются нерешенными, в частности, стороны имеют разные взгляды на разрешение ливийского конфликта.

Одновременно Турция налаживает отношения с Индией. Здесь ситуация сложнее. После решения Нью-Дели упразднить штат Джамму и Кашмир в 2019 году, отношения между Индией и Турцией ухудшились. Против решения Индии выступил союзник Турции - Пакистан, контролирующий часть Кашмира. С тех пор страны часто обменивались нападками на различных международных форумах.

В середине сентября на полях саммита ШОС в Узбекистане прошла встреча Эрдогана с индийским премьером Нарендрой Моди. Они провели переоценку двусторонних отношений и обсудили пути углубления экономического сотрудничества. На контрасте с 2019 годом, когда Моди отменил визит в Анкару в знак протеста против поддержки Турцией Пакистана по кашмирскому вопросу в ООН, его встреча с Эрдоганом в Самарканде дала надежду на потепление в отношениях.

Шагом к сближению Турции и Индии может послужить смягчение жесткой риторики и укрепление экономического сотрудничества. Причем туристическое и торговое взаимодействие уже довольно плодотворное. До пандемии в 2019 году Турция приняла более 230 тысяч индийских туристов, и более 50 тысяч в 2021 году. А уже в июне этого года Турцию посетило более 27 тысяч туристов из Индии. В конце 2021 года объем двусторонней торговли между странами превысил $9 млрд.

Развитие отношений между Анкарой и Нью-Дели углубит связи Индии на Ближнем Востоке, одновременно укрепляя экономическое присутствие Турции в Южной Азии. Страны обладают большим потенциалом для развития сотрудничества по ключевым вопросам, от торговли и инвестиций до инфраструктуры и коммуникаций, образования, науки и технологий, а также по вопросам изменения климата и противодействию терроризму.