Правительство Трасс покинул второй министр за неделю

19 окт. 19:08

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман подала в отставку из-за несогласия с экономической политикой правительства во главе с премьер-министром Лиз Трасс, сообщает в среду агентство PA со ссылкой на заявление министерства.

Ранее Браверман подвергла открытой критике Трасс за решение отказаться от сокращения максимальной ставки подоходного налога с 45% до 40%. Официальной причиной отставки министра стало использование личной электронной почты в служебных целях.

Напомним, правительство Трасс было сформировано в начале сентября. Глава британского Минфина Квази Квартенга был уволен Трасс 14 октября, а 19 октября правительство лишилось и главы МВД.