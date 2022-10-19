МИД Азербайджана прокомментировал проект решения по "Бакинскому процессу" в ЮНЕСКО

19 окт. 18:58

МИД Азербайджана прокомментировал принятие предложенного Баку проекта решения по повестке 215-й сессии ЮНЕСКО под названием "Бакинский процесс: содействие межкультурному диалогу и социальной инклюзивности для устойчивого мира и развития".

В ведомстве отметили, что хотя Армения, будучи членом Исполнительного совета ЮНЕСКО, попыталась помешать принятию документа, он был принят единогласно - его поддержала 41 страна.

Напомним, "Бакинский процесс", запущенный в 2008 году по инициативе президента Азербайджана, - одна из важнейших платформ по продвижению межкультурного диалога в мире, она поддерживается ООН.

Во Всемирном форуме по межкультурному диалогу, партнерами которого являются ЮНЕСКО и ИСЕСКО, приняли участие около 1,5 тыс участников из 135 стран. Всемирный форум входит в число основных платформ для межкультурного и межрелигиозного диалога людей во всем мире.