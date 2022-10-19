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Возможности ЕС по введению новых санкций против России ограничены, сообщил источник

Возможности ЕС по введению новых санкций против России ограничены, сообщил источник

Евросоюз ввел против России столько санкций, что возможности для принятия новых мер "очень ограничены", сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

Он заявил, что следует дождаться эффекта от уже принятых санкций, он наступает в настоящее время. "Еврокомиссия и государства-члены работают над возможными новыми мерами. Мы уже приняли столько санкций, что пространство (для новых ограничений – ред.) очень ограничено, такова реальность", - добавил источник.

Евросоюз считает наиболее важным "реализацию, предотвращение обхода", введенных санкций, а также ждет присоединения к санкциям третьих стран. По словам источника, это "иногда важнее, чем новые санкции".

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