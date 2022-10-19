Возможности ЕС по введению новых санкций против России ограничены, сообщил источник

19 окт. 18:55

Евросоюз ввел против России столько санкций, что возможности для принятия новых мер "очень ограничены", сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

Он заявил, что следует дождаться эффекта от уже принятых санкций, он наступает в настоящее время. "Еврокомиссия и государства-члены работают над возможными новыми мерами. Мы уже приняли столько санкций, что пространство (для новых ограничений – ред.) очень ограничено, такова реальность", - добавил источник.

Евросоюз считает наиболее важным "реализацию, предотвращение обхода", введенных санкций, а также ждет присоединения к санкциям третьих стран. По словам источника, это "иногда важнее, чем новые санкции".