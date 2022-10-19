ЦБ РФ: россияне продолжают экономить

19 окт. 18:42

Поведенческая модель российских домохозяйств изменилась в конце сентября, об этом сообщили аналитики Центробанка РФ.

"В конце сентября произошло переключение домохозяйств в режим экономии повседневного потребления при частичном отказе от необязательных трат (развлечения, такси и другие)", - сказано в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Его авторы напомнили, что в первом полугодии на фоне сокращения реальных располагаемых доходов, снижения потребительских настроений и нарастания неопределенности домохозяйства также принимали сберегательную модель поведения: ускоряя формирование накоплений, они меняли структуру повседневного потребления, предпочитая более доступную продукцию.