Аэропорт "Термез" будет закрыт с 1 ноября

19 окт. 18:29

Международный аэропорт "Термез" временно закроется в связи с подготовкой к вводу в эксплуатацию нового аэродромного комплекса, сообщает Podrobno.uz.

"На данный момент полностью завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3 000 метров и шириной 60 метров", - поделились в Uzbekistan Airports.

Авиагавань приостановит обслуживание рейсов с 1 ноября по 25 декабря 2022 года, за это время будут проведены работы по соединению рулежных дорожек с новой взлетно-посадочной полосой и перроном, установлена новая система светосигнального оборудования CAT-I ICAO, а также метео- и радионавигационные системы посадки.