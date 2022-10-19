Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган завтра откроют Зангиланский аэропорт

19 окт. 18:23

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра совершит однодневный визит в Азербайджан, подробное сообщение опубликовано на сайте турецкого лидера.

"По приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева президент Реджеп Тайип Эрдоган 20 октября 2022 года посетит Азербайджан с однодневным рабочим визитом", - сказано в нем.

В канцелярии главы турецкого государства пояснили, что президенты примут участие в церемонии открытия Зангиланского международного аэропорта.

В рамках визита состоятся переговоры, на которых будут рассмотрены все аспекты двусторонних отношений и шаги по дальнейшему укреплению азербайджано-турецкого сотрудничества.

Напомним, 26 октября 2021 года Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган открыли Физулинский международный аэропорт.