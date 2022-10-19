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Из России уйдут некоторые строительные компании

Из России уйдут некоторые строительные компании

Покинуть Россию в ближайшее время планируют несколько иностранных строительных компаний, сообщил заместитель главы Минстроя Никита Стасишин.

"Сейчас на рассмотрении находится несколько иностранных компаний жилищного строительства, которые мы будем предлагать покупать с дисконтом", - заявил Стасишин на форуме 100+ TechnoBuild.

Российские активы данных компаний будут проданы с дисконтом. Представитель Минстроя отметил, что "никто, кто объявил о желании покинуть Россию или решил здесь не работать, не продал бизнес по его рыночной стоимости".

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