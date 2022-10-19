Еще один банк в Кыргызстане перестал работать с картами "Мир"

19 окт. 17:48

Четвертый банк в Кыргызстане официально перестал обслуживать карты российской платежной системы "Мир". Им стал Банк Азии.

"Информируем вас о том, что с 19 октября 2022 года приостановлено обслуживание карт "Мир" в банкоматах и POS терминалах банка. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства и благодарим за понимание", - сообщает пресс-служба организации.

С 17 октября карты "Мир" не обслуживают киргизские банки "Компаньон", Бакай банк и Доскредобанк.

Еще несколько банков - Демирбанк, Кыргызкоммерцбанк и банк "Кыргызстан" - не делали официальных заявлений, однако пользователи социальных сетей также сообщают о приостановке приема ими российских карт "Мир".