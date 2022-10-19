Туризм в Грузии возвращается к допандемийным показателям

19 окт. 17:35

В январе-сентябре 2022 года число визитов в Грузию иностранцев оказалось втрое выше, чем в 2021 году. Туризм в Грузию практически вернулся к высоким допандемийным показателям.

Туристические доходы страны с начала этого года составили $2,5 млрд, что на 190,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года, информирует Нацбанк Грузии. Объем доходов за январь-сентябрь 2022 года составил 97,5% от показателей такого же периода "допандемийного" 2019 года, когда в Грузии был установлен рекорд по числу визитов международных путешественников.

Основная часть доходов Грузии приходится в этом году на посетителей из России - $563,4 млн. В сентябре 2022 года россияне потратили в стране $95,5 млн, путешественники из ЕС - $44,7 млн, граждане Турции - $35,8 млн.

Число визитов иностранцев в Грузию в январе-сентябре 2022 года составило 53,8% от аналогичного периода 2019 года. Основной турпоток в Грузию в 2022 года составляют россияне.