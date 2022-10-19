Почти 20 машин для разминирования приобрел Азербайджан в прошлом году

19 окт. 17:30

В 2021 году Азербайджан закупил 18 машин для разминирования. Об этом заявил сегодня в ходе панельных обсуждений на Бакинской международной конференции омбудсменов и национальных институтов прав человека, посвященной 20-летию аппарата омбудсмена, председатель правления Национального агентства по разминированию территорий АР Вугар Сулейманов.

По его словам, еще одна такая машина будет приобретена до конца 2022 года либо в январе следующего года, контракт уже подписан.

"Мы закупаем эти машины в основном из Словакии и Хорватии, так как используем их в течение длительного времени, и нашим сотрудникам удобнее работать с ними. Кроме того, мы сами можем эти машины ремонтировать в случае необходимости", - уточнил Вугар Сулейманов.