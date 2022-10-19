Житель Ботлихского района Дагестана принес в полицию отцовский арсенал

19 окт. 17:10

Дагестанские правоохранители приняли от местного жителя целый оружейный арсенал и боеприпасы к нему, - сообщает пресс-служба МВД республики.

"В рамках операции "Оружие-выкуп" 33-летний житель Ботлихского района Дагестана добровольно сдал в полицию крупнокалиберный пулемет Владимирова КПВТ, винтовки Мосина, пистолет Макарова, несколько револьверов кустарного производства, пистолеты, два охотничьих ружья и более 4400 патронов разного калибра, все это принадлежало его отцу", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Как пояснил мужчина, оружие и боеприпасы его отец нашел в схроне в лесу в 1999 году.