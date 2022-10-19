Саудовская Аравия хочет больше баранины из России

19 окт. 16:46

Саудовская Аравия заинтересована в расширении поставок из России животноводческой продукции, в том числе баранины и оленины, информирует пресс-служба Россельхознадзора.

Уточняется, что представители российского ведомства обсудили с Государственным управлением по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Королевства Саудовская Аравия (SFDA) вопросы доступа российской продукции животного происхождения на внутренний рынок КСА.

"SFDA выразило серьезную заинтересованность в импорте российской баранины. Компетентный орган заверил службу в готовности оказать максимальное содействие в вопросе увеличения поставок данного вида продукции на территорию королевства", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что в отношении поставок российской оленины представители Саудовской Аравии сообщили о возможности экспорта этого товара по ветеринарному сертификату на мясо и мясную продукцию.