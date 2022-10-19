СМИ: введение потолка цен на нефть из России угрожает танкерной отрасли 

19 окт. 16:36

Введение предельных цен на российскую нефть, которая доставляется в Европу морским путем, ударит по возможностям мирового танкерного флота, пишет Bloomberg, уточняя, что часть кораблей лишится возможности страхования, что приведет к сокращению суммарных сырьевых поставок на глобальные рынки.

«Последние санкции Европейского союза против российской нефти могут привести к тому, что часть мирового танкерного флота лишится стандартного отраслевого страхования, а это, в свою очередь, грозит подорвать попытки США не допустить шока поставок», - пишет агентство.

Далее в материале уточняется, что сокращение мирового нефтяного предложения в связи со снижением морских поставок не приведет к снижению биржевых цен на сырье, на чем настаивают в администрации президента США Джо Байдена. Это может «расколоть» танкерную отрасль.

«Потолок цен на российскую нефть может расколоть танкерную отрасль, учитывая, что крупнейшие покупатели сырья — Китай и Индия — на предельную стоимость не подписались. Данный шаг может свести на нет стремления США сохранить низкие цены на нефть»,- отмечают авторы материала.