Аграриев Северной Осетии поддержат в выращивании масличных культур

19 окт. 16:29

Сельхозпроизводители Северной Осетии получат из федерального бюджета более 37 млн рублей на стимулирование производства масличных культур, - сообщил министр сельского хозяйства республики Алан Кусраев.

"Поддержку получат хозяйства, которые выращивают сою и рапс и занимаются их переработкой. В республике в текущем году под соей и рапсом занято более 27 тыс га, что на 19 тыс га больше, чем годом ранее. Такие меры господдержки помогут нашим аграриям сохранить рентабельность производства, качественно подготовиться к следующему сезону, не снижая объемов площадей под масличными", - рассказал Кусраев, передает ТАСС.

Средства на стимулирование производства масличных культур получат и другие российские регионы, всего на эти цели в текущем 2022 году будет направлено 4,8 млрда рублей.