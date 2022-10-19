СМИ: Ильхам Алиев и Эбрахим Раиси обсудили размещение европейцев в Армении

19 окт. 16:10

Азербайджанские СМИ сообщают со ссылкой на свои источники, что на недавней встрече между президентами Азербайджана и Ирана Ильхамом Алиевым и Эбрахимом Раиси в Астане лидеры двух государств обсудили размещение на территории Армении миссии наблюдателей Евросоюза.

Как пишет, в частности, Caliber.az, на переговорах в Астане иранская сторона выразила озабоченность присутствием зарубежных сил в регионе - европейских наблюдателей на армянской стороне армяно-азербайджанской границы.

"Легальное присутствие десятков западных шпионов вблизи своих границ с перспективой развертывания западного "миротворческого" контингента в Армении открыто противоречит интересам Тегерана", - заявили иранские переговорщики.