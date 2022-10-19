Мединский: слова о преподавателях с антироссийскими взглядами вырваны из контекста

19 окт. 16:07

Руководитель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что его слова о преподавателях журфака МГУ с антироссийскими взглядами вырваны из контекста.

Сложившуюся ситуацию политик сравнил с анекдотом, который, по его словам, слышали и на факультете.

"Один ученый сказал в интервью: «Все мои суждения бессмысленны, если вырваны из контекста». Заголовок в газете на следующий день: "Знаменитый ученый признался, что все его суждения бессмысленны", — написал Мединский в Telegram.

Ранее помощник президента заявил, что на факультете журналистики МГУ преподают "твари" с антироссийскими взглядами.