Сочи грозят шторм и смерчи

19 окт. 16:06

Штормовое предупреждение по формированию смерчей объявлено в Сочи, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Штормовое предупреждение по формированию смерчей… В течение суток 20 октября, а также ночью и утром 21 октября, на участке Магри - Веселое (г. Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - сообщает экстренное ведомство.

Уточняется, что на официальном портале Сочи, 20 октября местами ожидаются сильные грозовые дожди, усиление ветра с порывами 15-17 м/с, все службы переведены в усиленный режим.