В начале 2023 года Дагестан примет транспортный форум

19 окт. 16:01

Уже в начале 2023 года в Дагестане пройдет транспортный форум, - в рамках конференции "Цифровой Дагестан" сообщил глава республики Сергей Меликов.

"С учетом того, что через Дагестан проходит транспортный коридор "Север-Юг", дорожная проблематика для республики становится особенно актуальной, это важно и для городов, и для отдаленных муниципальных образований, поэтому, в 2023 году хотелось бы совместно с коллегами из федеральных ведомств провести транспортный форум в регионе", - рассказал Меликов, передает ТАСС.

Идея мероприятия будет разработана в ближайшее время, после чего она будет предложена главе Минтранса России.

Напомним, межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора "Север - Юг" было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году, позже к нему присоединились еще несколько государств. Проект обеспечит грузовой транзит из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу.