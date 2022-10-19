Саакашвили вновь не позволил себя судить

19 окт. 15:51

Как сообщили сегодня адвокаты экс-президента Михаила Саакашвили, рассмотрение в суде уголовного дела против их подопечного за незаконное пересечение грузинской границы было вновь перенесено по вине подсудимого: здоровье не позволяет ему присутствовать в зале суда.

Адвокаты представили судье соответствующую справку из клиники "Вивамеди", где Михаил Саакашвили находится с 12 мая, и попросили отложить судебное заседание на месяц, пишет Спутник-Грузия.

Судья отклонил ходатайство адвокатов Саакашвили и перенес заседание ровно на одну неделю – на 26 октября.