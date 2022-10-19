Россия откроет новые консульства в Африке, Азии и СНГ

19 окт. 15:43

Замглавы МИД России Евгений Иванов сообщил о планах открыть новые генеральные консульства в ряде стран.

"Мы сейчас стараемся направлять людей туда, где у нас сейчас очень много работы, в первую очередь, страны СНГ. Соответствующая работа идет. Кстати, это и страны Азии. Есть идеи по открытию новых генконсульств в странах, где большое количество наших туристов находится постоянно или где проживают люди", - цитирует его РИА Новости.

По словам замминистра, российские дипломатические и консульские сотрудники переориентируются на те направления, которые сейчас более востребованы - Азия, Африка и СНГ.