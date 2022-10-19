Казахстан начнет продавать зерно Греции

19 окт. 15:25

Как сообщили сегодня в Минсельхозе Казахстана, министр Ербол Карашукеев и глава Минсельхоза Греции Георгис Георгантас подписали документ о поставках казахстанского зерна в Грецию и греческого оливкового масла в Казахстан. Соглашение было подписано в ходе Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям KGIR-2022.

Ербол Карашукеев подчеркнул, что Казахстан сейчас позиционируется как один из ведущих мировых экспортеров зерна и муки благодаря стабильным урожаям и высокому качеству казахстанской пшеницы.

"Мы также готовы проработать поставки продукции мукомольной и крупяной промышленности, мяса, растительных масел и других видов переработанной и органической продукции. Надеюсь, что подписание данного документа даст дополнительный импульс для развития сотрудничества между нашими странами в сфере АПК", - сказал казахстанский министр Георгису Георгантасу.

В свою очередь, Греция могла бы участвовать в казахстанских проектах по переработке мяса, молока, картофеля, сахарной свеклы, масличных культур и фруктов, добавил Ербол Карашукеев.