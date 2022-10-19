Россия и Иран наладят свой вариант SWIFT до конца года

19 окт. 15:16

Как сообщил сегодня торговый представитель России в Иране Рустам Жиганшин, до конца года Москва и Тегеран планируют запустить собственный аналог SWIFT для совершений межбанковских платежей.

"Если страны смогут достичь окончательного соглашения по этому вопросу, система сможет начать функционировать уже в ближайшие два-три месяца", - приводит слова Жиганшина ТАСС.

На встрече с членами Торгово-промышленной палаты Ирана Рустам Жиганшин рассказал, что проект аналога SWIFT был инициирован в ходе заседания российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.