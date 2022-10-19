Запад хочет вытеснить Россию из Южного Кавказа

После завершения Карабахской войны Евросоюз был выброшен из Южного Кавказа, однако после начала специальной военной операции на Украине европейцы решили вновь попытать судьбу. Получится ли у Европы укрепиться в зоне стратегических интересов России, и как относится к этому Москве?

Ранее мы писали о возможном ослаблении влияния России в Средней Азии. На самом деле, то же самое возможно и на Южном Кавказе. Обратите внимание, насколько американцы и европейцы активизировались в регионе. В июле Армению и Грузию посещает глава ЦРУ. Потом в сентябре в Армению прибыла делегация во главе со спикером Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В то же месяце глава МИД Армении Арарат Мирзоян принял группу сенаторов из Франции. На этом натовцы не остановились, и накануне в Ереван прилетела еще одна делегация из Конгресса.

Все это происходит на фоне периодических обострений между армиями Армении и Азербайджана на границе. В этом противостоянии Пелоси и французские политики с оглядкой на армянскую диаспору в своих странах поддерживают режим Никола Пашиняна. Вы можете на это возразить, что парламенты еще не представляют полностью позицию страны: французский парламент призвал признать независимость сепаратистского режима в Карабахе, а Пелоси осудила Азербайджан, но правительства все-таки сохраняют баланс. На самом деле ничего подобного. На встрече в Праге президент Эммануэль Макрон присутствовал при решении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна о взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана - но что произошло сразу после этой встречи?

Французский президент выступил на телевидении и сказал, что Азербайджан "развязал страшную войну". На этом Макрон не остановился, набросившись с обвинениями и на Россию, сказав, что Россия разжигает конфликт Еревана и Баку и дестабилизирует регион Южного Кавказа. Прежде чем проанализировать ходы Европы и США, добавлю также, что примерно последний год-полтора в армяно-азербайджанском урегулировании резко активизировался Брюссель. На своей площадке Евросоюз провел четыре встречи Пашиняна и Алиева, и если сюда прибавить последние переговоры в Праге, то получается уже пять.

Теперь обобщим новостную повестку. Что у нас получается? С одной стороны, мы видим, что несмотря на вспышки между Азербайджаном и Арменией медленно, но верно идет нормализация. Страны уже признали территориальную целостность друг друга. Параллельно нормализуются связи Турции и Армении. Эрдоган стал первым турецким лидером за больше чем 10 лет, который встретился с армянским руководством. Самое важное здесь в том, что все эти процессы пытается оседлать и курировать Евросоюз. Так как успешные переговоры идут в Брюсселе и Праге, ЕС может записать их в свой актив. С другой стороны, когда происходят обострения в регионе, Россия занимает сбалансированную позицию, и обиженный Пашинян не приезжает на ШОС и саммит ОДКБ, тут же подключаются американцы. США недостаточно "бархатной революции" в Армении, они хотят полностью оторвать республику от России.

То есть получается, что США и Европа работают рука об руку. Когда идут переговоры – активизируется ЕС, когда обострение – Соединенные Штаты. Их цель прежде всего – усилить свое влияние в регионе. Но, учитывая украинский кризис, эти действия очевидно сопряжены с желанием выдавить Россию из Южного Кавказа. Для стран НАТО желанная цель – ослабить престиж и влияние Путина, причем в зоне исторических интересов России.

Заявления МИД России доказывают, что Москва понимает это желание стран НАТО ослабить Россию. Надо сказать, что при всем желании европейцы допускают ошибки. Заявления Макрона привели к тому, что Баку фактически отказался от посреднических услуг Франции в послевоенных процессах. Самое обидное для Макрона в том, что Алиев защитил и российскую сторону, напомнив французу, что именно при посредничестве России удалось остановить бои на границе Армении и Азербайджана в сентябре.

Таким образом, мы видим попытки Запада внедриться на Южный Кавказ, но благодаря сбалансированной и умной политике ключевых игроков региона, в частности Алиева, планам Запада не суждено сбыться. Алиев продолжает укреплять связи с Россией. Перед спецоперацией он подписал договор о союзничестве с Москвой, и после не раз встречался с Путиным на различных многосторонних и двусторонних площадках, в Самарканде и Астане.

Если же говорить о Грузии, то объективно ждать от нее пророссийской позиции после пятидневной войны 2008 года очень сложно. Но тем не менее ее нейтралитет в вопросах санкций и последующее наказание от ЕС в виде непредоставления Тбилиси статуса кандидата в члены Евросоюза говорит о том, что даже руководство прозападной Грузии сохраняет объективность в отношениях с Россией.