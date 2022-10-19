Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Джебраил и Губадлы

19 окт. 14:58

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент республики Мехрибан Алиева совершили сегодня поездку в Джебраильский и Губадлинский районы.

В Губадлы им был представлен генеральный план города, разработанный для его восстановления после трех десятилетий оккупации и разрушений, и проекты водохранилищ "Баргушадчай" и "Забухчай".

В ходе поездки Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового участка Шукюрбейли-Джебраил автотрассы, ведущей из Шукюрбейли в Гадрут, а также в церемонии закладке фундамента музеев Оккупации и Победы и в церемонии закладки фундамента Центра цифрового управлений Губадлинской электросети.

Также президент и первый вице-президент участвовали в церемонии реинтродукции 18 газелей и ознакомились с "Азербайджано-турецким международным лесным учебным центром".