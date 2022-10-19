В США восхищены иранскими ракетами

19 окт. 14:53

Иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar обладают впечатляющей точностью, сообщает американская газета The Drive.

"Это оружие бьет очень сильно с впечатляющей степенью точности. Именно об этом мы писали ранее в этом месяце, когда предсказывали, что Иран, производящий широкий спектр баллистических ракет и военных беспилотников, будет продавать баллистические ракеты России", - сказано в публикации.

В статье также рассказали об использовании Zolfaghar для удара по авиабазе Аль-Асад в Ираке в январе 2020 года. "В результате этой атаки более ста американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы", — пишет издание.

Также The Drive подчеркивает, что Fateh-110 использовались в марте в ходе нападения на Эрбиль в Ираке.