Россия предложила Турции еще одну АЭС

19 окт. 14:29

Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил о переговорах с турецкой стороной по строительству в Турции еще одной АЭС – станции "Синоп".

""Синоп" — достаточно известная всем атомщикам мира площадка на Черном море, которая является весьма привлекательной с точки зрения размещения большой мощной четырехблочной атомной станции", - рассказал он в эфире "Россия 24".

По его словам, переговоры "Росатома" с турецкими бизнес-партнерами ведутся о "формировании подходов в части технологических альянсов, в части инвестиционной политики и в части формирования энергорынка Турции".

Напомним, что о проекте АЭС "Синоп" ранее на переговорах с президентом России Владимиром Путиным ранее упоминал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Тогда турецкий лидер отмечал, что станция способна производить до 10% электричества, необходимого стране.