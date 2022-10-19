Белый дом не желает видеть встречу Путина и Байдена на G20

19 окт. 14:22

Представители Белого дома намерены не допустить встречу президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина на саммите G20 в Индонезии, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Ранее Байден заявил, что пока не планирует видеться с Путиным, но это зависит от ситуации. Белый дом после отмечал, что встреча глав государств не не прорабатывается. Позже Путин указал, что в переговорах с американским лидером не видит необходимости.

Источники газеты подчеркивают, что никакой встречи не будет и, вероятно, изменений в этих планах не произойдет. При этом чиновники из Вашингтона работают над тем, чтобы пути глав государств на саммите не пересеклись в коридорах и даже на групповой фотографии.

При этом, как признаются собеседники Politico, возможность присутствия Путина и Байдена на общем пленарном заседании в рамках G20 исключать нельзя.