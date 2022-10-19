СМИ: Брюссель запланировал атаку на иранские БПЛА

19 окт. 13:53

Как пишет Bloomberg, Брюссель планирует ввести санкции против иранской компании Shahed Aviation Industries, создающей беспилотные летательные аппараты.

"Shahed Aviation Industries отвечает за проектирование и разработку (ударных беспилотников). Санкциям подвергнут эту компанию и трех высокопоставленных генералов, которые занимают руководящие должности и принимают непосредственное участие в иранской программе БПЛА и в сотрудничестве с РФ", - сообщил агентству высокопоставленный источник.

Еврокомиссия рассчитывает на то, что санкции против SAI будут приняты уже в понедельник.

Напомним, что Иран категорически отвергает поставки иранских вооружений России. Москва также подчеркивает, что тема об иранских беспилотниках в российской армии является не более чем медийной кампанией США.