Каха Каладзе: я готов к наказанию за трагедию в парке Ваке

19 окт. 13:45

Мэр Тбилиси выступил сегодня с заявлением о готовности получить наказание в соответствии с законом за трагедию в парке Ваке. Напомним, 13 октября в парковом фонтане трое детей получили сильный удар током, один из них погиб на месте.

"У меня нет никакого морального права оценить процесс расследования. Перед законом все ответственны и равны. Закон не может быть ни слишком мягким, ни слишком строгим к кому-то. Еще раз повторяю, если будет выявлена хоть малейшая моя вина, лично я готов ответить перед законом по всей строгости", - приводит его слова Спутник-Грузия.

Каладзе признал, что среди задержанных по делу о гибели ребенка есть и сотрудник мэрии. "Установление правды – единственное, что может принести хоть малейшее облегчение. Надеюсь, что правда будет установлена в отношении всех и не останется никаких вопросов", – заключил мэр Тбилиси.