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В Грузии заявили, что ПАСЕ напала на страну

В Грузии заявили, что ПАСЕ напала на страну

Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили прокомментировал резолюцию, принятую Парламентской Ассамблеей Совета Европы, в которой экс-лидер страны Михаил Саакашвили отмечен как политзаключенный.

Ранее ПАСЕ одобрила резолюцию, обвиняющую политические партии РФ в "пособничестве терроризму". Также в документе было сказано о политзаключенных, являющихся врагами Владимира Путина, включая Саакашвили. В ней также говорится об освобождении бывшего президента Грузии.

"Это прямое нападение на грузинское государство. Естественно, такая резолюция не будет иметь никакой поддержки с нашей стороны. Это должно быть понятно всем", - приводит его слова РИА Новости.

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