Турция договорилась с Россией о создании газового хаба

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по газовому хабу.

Таким образом, европейские страны смогут использовать российский газ через турецкую территорию. Как отметил Эрдоган, сейчас Европа думает над обеспечением себя энергией в предстоящую зиму.

"У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным, мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию",- цитирует главу республики РИА Новости.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, для расширения поставок российского газа в Турцию с целью превращения республики в энергетический хаб необходимо выполнить несколько задач.

"Прежде всего дополнительные объемы российского газа необходимо довести до Турции. И здесь первый вопрос – кто будет строить новую трубу по глубоководному Черному морю? У России таких компетенций может и не быть, ведь мы лишь достраивали последнюю часть "Северного потока-2" на мелководной Балтике", - назвал первую задачу он.

"Второй вопрос – согласится ли Европа покупать российский газ, поступающий из Турции? Сейчас европейские политики говорят, что будут полностью сворачивать покупку российского газа. Возможно, на хабе этот газ получит статус условно хабового газа или турецкого газа, и тогда с Европой удастся договориться, что она будет делать вид, будто не понимает, откуда этот газ в Турции взялся. Теоретически газ в Турцию приходит еще из Азербайджана, Ирана и Ирака и может поступать из Израиля, Египта, Кипра, потенциально из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана", - напомнил Станислав Митрахович.

"Но не факт, что Европа согласится считать российский газ, поступающий из Турции как обезличенный хабовый газ. На мой взгляд, заблаговременно планировать что-то по поставкам газа в Европу можно только в случае, если будет достигнуто политическое урегулирование российско-европейского конфликта на Украине. Если этого получится добиться, турецкий маршрут может иметь место в дополнение к другим маршрутам. Если не получится, то важен будет не маршрут, а сам факт готовности или неготовности европейцев покупать российский газ", - подчеркнул экономист.