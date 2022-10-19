Ильхам Алиев: Зангезурский коридор преобразует Южный Кавказ в транспортный хаб

19 окт. 13:03

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил приветственное послание участникам II Азербайджанской международной выставки "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" Rebuild Karabakh-2022, в котором подчеркнул, что у Южного Кавказа есть возможность превратиться в важный макрорегиональный торгово-транспортный хаб – как только будет запущен Зангезурский коридор.

"Реконструкция освобожденных от оккупации территорий в послевоенный период, устойчивое заселение здесь, а также превращение региона в развитый уголок нашей страны – одна из важнейших целей, стоящих перед нами. Азербайджан направил все свои силы на успешную реализацию этой высшей цели. На освобожденных от оккупации территориях создаются передовые образцы обеспечения безопасного проживания, строительства городов, поселков и сел, стратегически важной и развернутой инфраструктуры, интеграции в местные и зарубежные стоимостные цепочки, а также восстановления окружающей среды", - сказано в послании Ильхама Алиева.

Азербайджанский лидер напомнил, что исторически Карабах был одним из передовых регионов Азербайджана, добавив, что возрождение освобожденных территорий является основой для партнерства между государством и частным сектором, сохранения стабильности и развития в регионе. "Организуемая на этой основе уже во второй раз выставка Rebuild Karabakh создаст новую модель полезной бизнес-среды. Приглашаю ведущих бизнес-субъектов воспользоваться предоставленными в рамках выставки возможностями, объединить все усилия и творческие идеи, поддерживающие восстановление наших территорий", - призвал президент Азербайджана.