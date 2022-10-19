Еврокомиссия рассказала о затратах ЕС на азербайджанский газ

19 окт. 12:48

Еврокомиссия опубликовала сегодня квартальный отчет по затратам на энергетику. Согласно этому документу, во втором квартале 2022 года страны Евросоюза купили в Азербайджана газ на 2,8 млрд евро. Поскольку в первом квартале азербайджанского газа было куплено на 2,1 млрд евро, рост закупок достиг 33,3%.

В отчете указано, что цена на азербайджанский газ, прокачанный по "Южному газовому коридору" в Европу, в апреле-мае 2022 года составляла для Италии и Греции 98,19 евро за МВт/ч, а для Болгарии – 86,32 евро за МВт/ч.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост поставок во втором квартале достиг 57%. Доля поставок азербайджанского газа в европейском потреблении в апреле-июне составила 2,9%. "Доступ к азербайджанским газовым ресурсам через "Южный газовый коридор" является важным результатом политики безопасности поставок газа ЕС", - подчеркнули в Еврокомиссии.