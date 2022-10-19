Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась

19 окт. 12:40

За два года коронавирусной пандемии в России снизилась на 3,3 года ожидаемая продолжительность жизни, сообщила замглавы департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина.

"К сожалению, пандемия ковида нас немножко откатила назад, и за последние два года мы суммарно потеряли 3,3 года в ожидаемой продолжительности жизни", - приводит ее слова РИА Новости.

Сотрудник Минздрава напомнила, что, согласно указу главы государства о национальных целях, ожидаемая продолжительность жизни в стране к 2030 году должна достигнуть 78 лет.