Армения возобновила минирование Азербайджана

19 окт. 12:15

Как сообщила сегодня омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, армянские военные диверсанты в настоящее время продолжают вылазки на азербайджанские территории для их минирования.

Об это она рассказала на Бакинской международной конференции омбудсменов и национальных институтов прав человека, организованной в честь 20-летия Аппарата омбудсмена Азербайджана.

"Аппарат омбудсмена Азербайджана неоднократно обращался в связи с этим в международные организации. Правительство Армении, к сожалению, до сих пор не предприняло никаких шагов для передачи Азербайджану точных карт минных полей. Пользуясь своей безнаказанностью, Армения продолжает минирование с помощью диверсионных групп территорий Азербайджана", - подчеркнула омбудсмен Азербайджана.

"По поводу этих нарушений международного права мы неоднократно обращались к международному сообществу как во время войны, так и в послевоенный период, готовили доклады, обращения и заявления на основе собранных фактов и направляли их в соответствующие международные организации", - отметила Сабина Алиева.