Азербайджан, Грузия и Турция провели показательные учения спецназа

19 окт. 11:53

Бойцы спецназа Азербайджана, Грузии и Турции провели показательные маневры в рамках международных учений "Кавказский орел - 2022" на полигоне Вазиани, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.

"Сегодня состоялись показательные учения, в которых приняли участие элитные подразделения Азербайджана, Грузии и Турции и провели военную операцию-рейд. Подобные учения способствуют повышению совместимости сил специальных операций стран и обмену опытом, что является важным на фоне вызовов в нашем регионе", - цитирует пресс-служба замглавы сил спецопераций Грузии Георгия Шеразадишвили.

Отмечается, что военные на учениях осуществили прыжки с парашютом на учебном самолете Ан-2, операцию по снабжению с воздуха, штурм объекта бронетехникой.