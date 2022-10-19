Оператор "Турецкого потока" вернул экспортную лицензию

19 окт. 11:53

Минэнерго Нидерландов сообщило сегодня о восстановления экспортной лицензии оператора газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport B.V.

Напомним, что из-за санкций Евросоюза против России от 18 сентября у South Stream Transport B.V. была досрочно отозвана экспортная лицензия. В Амстердаме пояснили, что работа с "Турецким потом" подпадает под запрет на поставку товаров и услуг, в том числе на техобслуживание объектов в России, включая ее исключительную экономическую зону и континентальный шельф.

В South Stream Transport B.V. сразу же заявили, что отзыв лицензии не скажется на транспортировке компанией газа, так как газ, поставляемый по "Турецкому потоку", потребляется в странах ЕС и обеспечивает энергобезопасность Европы.

Тем не менее, был подан запрос на возобновление экспортной лицензии, который теперь, как пишет Bloomberg, был удовлетворен.