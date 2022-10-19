Еще свыше 10 тысяч россиян заболели COVID-19 за сутки

19 окт. 11:28

В России за минувшие сутки выявили 10 656 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 257, в Санкт-Петербурге – 687, в Подмосковье - 216. В Краснодарском крае - 185, в Ставропольском крае - 144, в Крыму - 47, в Дагестане - 17, в Кабардино-Балкарии - 10, в Адыгее - 14, в Карачаево-Черкесии - 17, в Чечне - 5, в Северной Осетии - 19, в Ингушетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 21 335 087.

Госпитализированы за сутки 1 583 человека. Выздоровели 20 859 пациентов, за все время - 20 659 469.

Умерло за сутки 92 человека, с начала пандемии - 389 176.