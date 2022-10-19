СМИ: В команде Никола Пашиняна произошел раскол

19 окт. 11:06

Газета "Грапарак" сообщила о расколе в команде премьер-министра Армении Никола Пашиняна, произошедшем из-за должности главы правления правящей партии "Гражданский договор": соратники Пашиняна разделились на два враждующих лагеря.

Один из лагерей состоит из сторонников главы Минобороны Сурена Папикяна, а другой поддерживает вице-мэра Еревана Тиграна Авиняна, каждый стремится продвинуть своего лидера на должность главы правления "Гражданского договора".

В связи с этим в газете отметили, что Сурен Папикян практически не занимается вопросами обороноспособности Армении, так как занят внутрипратийной борьбой за высокую должность.

По данным "Грапарака", в лагере Тиграна Авиняна находятся "городские" члены партии, а в лагере Сурена Папикяна – "старая гвардия". Результат из противостояния станет ясен 29 октября, когда пройдут выборы правления "Гражданского договора".