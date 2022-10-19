Скандал в "Едином национальном движении" перерос в уголовное дело

19 окт. 11:04

В Грузии начато расследование по факту попадания переписки экс-члена оппозиционной партии "Единое национальное движение" Малхаза Тавдгиридзе в третьи руки.

Ранее глава фракции ЕНД в местном совещательном органе Хелвачаури Тавдгиридзе ушел из партии, обвинив однопартийцев в шантаже.

Следствие по данному делу начато по статье "незаконные добывание, использование и распространение личной переписки с использование служебного положения" УК Грузии на основании обращения Тавгиридзе 17 октября.

По данным службы, однопартиец Тавдгиридзе показал ему в своем телефоне переписку, которая происходила между главой и членом фракции, и сказал, что ему их передал другой однопартиец.

Сейчас следственная служба уже изъяла телефоны бывших однопартийцев Тавдгиридзе, чтобы установить, были ли у них на самом деле скриншоты его переписки.

По делу проводятся и другие следственные мероприятия.