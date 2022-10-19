В Баку открылась выставка Rebuild Karabakh-2022

19 окт. 10:55

Сегодня в Баку стартовала целая серия строительных выставок, центральной из которых стала II Азербайджанская международная выставка "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" Rebuild Karabakh-2022.

Также прошли церемонии открытия XXVII Азербайджанской международной выставки "Строительство" BakuBuild-2022 и XIV Международной выставки "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны" Aquatherm Baku-2022.

Выступая на открытии всех трех выставок, председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов подчеркнул, что в Карабахском экономической районе и Восточно-Зангезурском экономическом районе в настоящее время создаются большие возможности для работы малого и среднего бизнеса.

"Под руководством президента Ильхама Алиева в Карабахе ведутся масштабные восстановительные работы. Конечно, это создает больше возможностей для предпринимателей, компаний, в частности для малого и среднего бизнеса, для участия в этих проектах. Государство создает для этого все условия", - заявил Орхан Мамедов.

В свою очередь, строительные выставки, проводящиеся при поддержке Агентства, позволят бизнесу представить свою продукцию.