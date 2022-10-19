Пакистан поддержал Саудовскую Аравию по решению ОПЕК+

19 окт. 10:49

Исламабад солидарен с Эр-Риядом на фоне критики Вашингтоном решения стран-членов ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, сказано в официальном заявлении МИД Пакистана.

"На фоне заявлений, сделанных против Королевства Саудовская Аравия в контексте решения ОПЕК+, Пакистан выражает солидарность с руководством Королевства Саудовская Аравия. Мы ценим действия Саудовской Аравии по избежанию волатильности рынка и обеспечению глобальной экономической стабильности", - отмечается в тексте.

Кроме того, пакистанское министерство подчеркнуло, что Исламабад ценит "конструктивный подход", основанный на взаимодействии и взаимном уважении.